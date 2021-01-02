شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ ينعى الكاتب الكبير وحيد حامد: رحل عبقرى عربى فى صناعة السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، ومالك نادى ألميريا الإسبانى، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذى وفاته المنية صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، وكتب عبر صفحته الشخصية عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" قائلاً: السيناريست الكبير وحيد حامد إلى رحمة الله.. عزائي إلى أسرته الكريمة وإلى مصر، رحل عبقري عربي في صناعة السينما".



تدوينة تركى آل الشيخ

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام و المسلسلات.