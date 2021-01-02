شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان ورضوى الشربينى وأحمد مكى ينعون وحيد حامد: رحل تاريخ سينمائى عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة شريهان على نعى الكاتب والسيناريست وحيد حامد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتبت: "رحل المصري، رحل الغالي، رحل القلم، رحل تاريخ سينمائي فني مصري عظيم، رحلت الرؤية، رحل العظيم".

وأضافت: "عزائي إلى مصر والعالم العربي، إلى الفن والثقافة والفكر والإبداع، إلى عادل إمام إلى شريفعرفة عزائي الى زوجته السيدة العظيمة زينب سويدان إلى الصديق المحترم مروان حامد".



مكى

بينما كتبت الإعلامية رضوى الشربينى، عبر حسابها بموقع "تويتر": "وداعا الكاتب الكبير وحيد حامد..أنا بحبك وبحترمك أوى"، فيما كتب النجم أحمد مكى:" وداعا الاستاذ الكبير وحيد حامد، الله يرحمه ويحسن إليه".

ورحل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، فجر اليوم السبت، عن 76 عامًا، بعدما وافته المنية فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة فى مدينة الشيخ زايد وتم دفن جثمان الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، وحرص على التواجد مع أسرة الراحل، كل من النجمين كريم عبد العزيز وأحمد حلمى، والفنان الكبير جمال سليمان، والمخرج الكبير شريف عرفة، والمخرجان محمد ياسين وشريف البندارى، والسيناريست تامر حبيب، والفنان عباس أبو الحسن.

وتواجد بجانب نجل الكاتب الكبير الراحل المخرج مروان حامد عدد كبير من أصدقائه خارج الوسط الفنى، بجانب المخرج السينمائى شريف عرفة.

وشارك النجم كريم عبد العزيز فى تشييع جثمان الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد من مسجد الشرطة، وهو فى حالة صمت وصدمة شديدة، بينما انهارت الفنانة الكبيرة لبلبة، ولازم الجثمان المخرج الكبير شريف عرفة، وانهارت شقيقة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد بمجرد وصول جثمانه لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث دخلت فى حالة بكاء وصريخ شديد مرددة :"أخويا مات".