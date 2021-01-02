شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد.. مسيرة عطاء أكثر من 50 عامًا.. فيديو جراف والان مع تفاصيل الخبر
والكاتب الكبير وحيد حامد من مواليد 1 يوليو عام 1944، وهو كاتب سيناريو مصرى، عرف بتقديمه لأعمال المهمة والمؤثرة فى تاريخ السينما، كما عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب.
مسيرته المهنية امتدت لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها أكثر من 40 فيلما وحوالى 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا، وعمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب.
ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا بكافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها فى 2020 حيث حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.
كانت هذه تفاصيل خبر وحيد حامد.. مسيرة عطاء أكثر من 50 عامًا.. فيديو جراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.