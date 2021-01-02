شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد.. مسيرة عطاء أكثر من 50 عامًا.. فيديو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، بعدما وافته المنية فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

والكاتب الكبير وحيد حامد من مواليد 1 يوليو عام 1944، وهو كاتب سيناريو مصرى، عرف بتقديمه لأعمال المهمة والمؤثرة فى تاريخ السينما، كما عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب.

مسيرته المهنية امتدت لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها أكثر من 40 فيلما وحوالى 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا، وعمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا بكافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها فى 2020 حيث حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.