شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء تحدثوا عن وحيد حامد.. كريم عبد العزيز: "جراح يفتح مصر" ويسرا: محظوظة إن اشتغلت معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الكثير من النجوم والمخرجين والمؤلفين، عن الكاتب الكبير المبدع والمؤلف وحيد حامد، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ76 عاما، وظهر فى الفيديو مجموعة من النجوم وتحدثوا عن طريقته للكتابة واختياره للشخصيات التى يكتبها فى أى عمل فنى، أو الأعمال التى شاركوا فيها.

وكان على رأس هؤلاء المخرج الكبير شريف عرفة الذى قال: "مفيش كاتب فى الأربعين سنة اللى فاتت عبر عن الشخصية المصرية بأحلامها وطموحاتها ومعاناتها مثل الأستاذ وحيد حامد".

أما النجمة يسرا التى أكدت: "أنا ست محظوظة أن اشتغلت مع وحيد حامد سينما وتليفزيون".

هند صبرى قالت إنه متعمق فى الشخصيات والمشاعر الإنسانية وشاهد على عصره".

وأكد المخرج تامر محسن أن الكاتب وحيد حامد ما هو إلا مسيرة عطاء 50 سنة، لافتاً إلى أنه قدم 40 فيلما جميعهم أفلام ناجحة وعلامات فى السينما المصرية غير المسلسلات والمسلسلات الإذاعية".

ووصف النجم كريم عبد العزيز الكاتب الراحل وحيد حامد بالجراح الذى يفتح مصر، لطرحه للموضوعات بجرأة.

ونفس الأمر للفنان أسر ياسين أكد أن وحيد حامد هو أبو السيناريو فى الـ40 عاما الماضية، وقدم أعمالا كثيرة جدًا سواء سيناريست أو منتج".

أما المنتج محمد حفظى أكد أن وحيد حامد هو الشخص الوحيد الذى استطاع أن يفك هذه الشفرة للسيناريو وشفرة الجمهور، وشفرة النقاد شفرة الجوائز والمهرجانات".

تامر حبيب المؤلف أكد أنه فى مرة من المرات كتب مقالا كانت بعنوان "اللى مالوش كبير"، مؤكداً أن وحيد حامد هو الكبير الخاص به.

ورحل الكاتب الكبير وحيد اليوم عن عُمر يناهز 77 عاما، بعدما وافته المنية فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام و المسلسلات.