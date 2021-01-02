شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس وإليسا تنعيان وحيد حامد:" ستكون مساحة الفن والإبداع ناقصة من دونك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت كل من النجمة إسعاد يونس و النجمة إليسا، على نعى الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

وغردت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" آخر الرجال المحترمين...وداعا وحيد حامد، رمز السينما المصرية وأحد أهم صناع الصورة الجميلة... تفتقدك السينما وستكون مساحة الفن والإبداع ناقصة من دونك"، ونشرت إسعاد يونس صورة لوحيد حامد عبر حسابها على إنستجرام مرفقه بإيموجى حزين واكتفت بكتابة: "وحيد وحيد وحيد"



إسعاد يونس



إليسا

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ وحيد حامد مسيرته بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام و المسلسلات.