"العظماء يرحلون".. هكذا نعت رانيا محمود ياسين الكاتب وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة رانيا محمود ياسين، الكاتب وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات .

نشرت رانيا صورة الراحل وحيد حامد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" العظماء يرحلون واحدا تلو الآخر "إنا لله وانا اليه راجعون"، خالص عزائي لأسرة الكاتب الكبير والفنان صاحب الكلمة المتفردة والرؤية السباقة الاستاذ وحيد حامد رحمه الله واسكنه فسيح جناته البقاء لله والدوام لله".

خالص عزائي للأسرة الكاتب الكبير والفنان صاحب الكلمه المتفردة والرؤية السباقة الاستاذ وحيد حامد رحمه الله واسكنه فسيح جناته البقاء لله والدوام لله".

وحضر عدد كبير من نجوم الفن جنازة الراحل وحيد حامد، من بينهم الفنانة لبلبة، محمد حفظي، عزت العلايلي، أشرف زكي، إلهام شاهين، زوجة الراحل ونجله، والإعلامي محمود سعد، الفنان كريم عبد العزيز، الكاتب بشير الديك

يذكر أن وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.