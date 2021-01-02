شريف عرفة.. آخر من ألقى نظرة الوداع على جثمان وحيد حامد قبل دفنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

طلب المخرج الكبير شريف عرفة، من المخرج مروان حامد الذي تواجد داخل سيارة الإسعاف بجوار جثمان والده أن يلقي نظرة على جثمان السيناريست الكبير الراحل وحيد حامد.

جاء ذلك بعد انتهاء صلاة الجنازة، ووضع جثمان وحيد حامد داخل سيارة الإسعاف التي تنقله إلى مدفنه، ليلوح شريف لنجله "مروان" بيده أن يفتح له زجاج شباك السيارة، لينظر "شريف" إلى جثمان وحيد حامد النظرة الأخيرة، وتوديعه لمثواه الأخير .

وشيع نجوم الفن، السيناريست الكبير الراحل وحيد حامد، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفي صباح اليوم السبت، الكاتب والمؤلف الكبير وحيد حامد، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات بالمهندسين.

يذكر أن، وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.

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