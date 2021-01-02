"رحل القلم والعظيم".. شريهان تنعى السيناريست وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت النجمة الكبيرة شريهان، السيناريست والكاتب والمؤلف الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات بالمهندسين.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏رحل المصري، رحل الغالي، رحل القلم، رحل تاريخ سينمائي فني مصري عظيم، رحلت الرؤية، رحل العظيم".

وتابعت شريهان : "عزائي إلى مصر والعالم العربي، إلى الفن والثقافة والفكر والإبداع، إلى ‎عادل إمام إلى ‎شريف عرفة.. عزائي إلى زوجته السيدة العظيمة ‎زينب سويدان، إلى الصديق المحترم ‎مروان حامد".

وأضافت :" ‏(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) .. إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى.. البقاء لله ".

يذكر أن، وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.

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