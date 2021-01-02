أحمد موسى ينفعل على وحيد حامد في لقاء سابق: "مسمحلكش بالتجاوز".. والأخير: "أنت بتخوفني؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أجرى الإعلامي أحمد موسى، حوارا مع السيناريست الراحل وحيد حامد، قبل نحو عامين في برنامجه "على مسئوليتي" عبر شاشة "صدى البلد"، وذلك للحديث عن مستشفى 57357.

وشهد اللقاء مشادة حادة بين الإعلامي والسيناريست، بعدما اتهمه الأخير بالدفاع عن مستشفى 57357، فرد أحمد موسى بانفعال: "لا أسمح لحضرتك ولا غيرك، أنا لا أدافع عن أحد، ولا أسمح لمخلوق في البلد يقول كده، حضرتك أستاذي، لكن لا أسمح لحضرتك تقولي بتدافع عن المستشفى، أنا بدافع عن الحق مش المستشفى، اللغة دي مرفوضة من حضرتك ومن غيرك في البلد كلها".

ورد وحيد حامد على أحمد موسى قائلا: "يا أحمد متنفعلش على الفاضي واتناقش معايا زي ما بتناقش معاك، مش بالزعيق يا أحمد"، فعلّق موسى: "لا انفعل، عشان بتتهمني اتهام أي حد يحاسب عليه، حضرتك أستاذنا يا أستاذ وحيد، لكن متقوليش بدافع عن حد وبشتغل لحساب حد، وأنا من الأول بقولك لو عندك ورق وديه للنائب العام، وحضرتك ممكن تتهمني سياسة لكن إلا الحتة دي بالذات مرفوض، لأنه اللي يقرب من الحتة دي فالموضوع مفيهوش هزار بالنسبالي"، فعقب حامد: "أنت بتخوفني يا أحمد؟! ما أنت بتدافع عن المستشفى بقالك يومين"، فرد موسى: "مش بخوف لكن حضرتك اللي دخلت في حتة مش صح وأنا مش بدافع عن حد ومليش مصلحة مع المستشفى، ولو أنا عندي وجهة نظر أخرى مش هدخل حضرتك معايا".

وتوفي الكاتب وحيد حامد، صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 76 عاما، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدّم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.

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