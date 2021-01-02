أحمد حلمي ينعى الكاتب وحيد حامد:"فقدنا كاتبًا لن يتكرر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان أحمد حلمي، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

نشر "حلمي" صورة الراحل وحيد حامد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :" فقدنا إنسان غالي جدا على قلوبنا وفقد الفن الفن المصري كاتباً لن يتكرر، الاستاذ وحيد حامد في ذمة الله، ادعو له بالرحمة والمغفرة .. الله يرحمك يا استاذ وحيد".

شيعت جنازة الكاتب وحيد حامد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، اليوم، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

يذكر أن وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.

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