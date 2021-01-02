أحمد السقا ينعى وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان أحمد السقا، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات

نشر "السقا" صورة لوحيد حامد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :" رحمة الله عليك استاذنا الكبير وحيد حامد ربنا يرحمك ويصبرنا جميعا".

شيعت جنازة الكاتب وحيد حامد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، اليوم، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

يذكر أن وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.