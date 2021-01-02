صور| بكاء إلهام شاهين في جنازة وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حضرت الفنانة إلهام شاهين جنازة الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا اليوم، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

انهارت الفنانة إلهام شاهين من البكاء حزنًا على وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد.

حرصت الفنانة إلهام شاهين على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتدت "كمامة".

وحضر عدد كبير من نجوم الفن جنازة الراحل وحيد حامد، من بينهم الفنانة لبلبة، محمد حفظي، عزت العلايلي، أشرف زكي، إلهام شاهين، زوجة الراحل ونجله، والإعلامي محمود سعد، الفنان كريم عبد العزيز، الكاتب بشير الديك

يذكر أن وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.

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