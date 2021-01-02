وحيد حامد في حوار سابق: جهات سيادية تدخلت لتغيير نهاية فيلم "البريء" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أجرى الكاتب والإعلامي الكبير مجدي الجلاد، حوارا تليفزيونيا مع السيناريست الراحل وحيد حامد، قبل نحو 5 سنوات في برنامجه "لازم نفهم" عبر شاشة extra cbc.

خلال اللقاء كشف وحيد حامد، أن جهات سيادية تدخلت لتغيير نهاية فيلم "البريء" 1985، وقال: "فيلم البريء حتى هذه اللحظة يُعرض في القنوات الفضائية بدون نهايته الحقيقية".

أضاف: "نهاية فيلم (البريء) اتغيرت لأن أحد المثقفين الكبار بعد ما شاف الفيلم في العرض الخاص، وقف وقال بأعلى صوته: ده كل عسكري أمن مركزي في إيده بندقية يحصل إيه لما يضربها في القائد بتاعه! خلصت الحكاية كده".

تابع: "حُذفت نهاية الفيلم وحصل حاجة كبيرة جدا وكانت قضية كبيرة، وجه 3 وزراء، وزير الدفاع المرحوم محمد عبد الحليم أبو غزالة، وزير الداخلية المرحوم أحمد رشدي، مع وزير الثقافة، وشافوا الفيلم، رغم أن الفيلم مفيش فيه حاجة والنهاية مفيش فيها حاجة".

وتوفي الكاتب وحيد حامد، صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 76 عاما، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدّم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.