آخر حوار لوحيد حامد: أحد النقاد مسح بيّا بلاط الأرض وبسببه فكرت في العودة للزقازيق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أجرى الإعلامي شريف عامر، حوارا هو الأخير للسيناريست الكبير الراحل وحيد حامد، قبل رحيله عن عالمنا اليوم السبت، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وخلال اللقاء الذي أُجري عقب تكريم الراحل في مهرجان القاهرة السينمائي ديسمبر الماضي؛ روى وحيد حامد قصة لا ينساها للكاتب محمد عبد العليم عبد الله، وقال: "في بدايتي ذهبت لـ(نادي القصة) لأقرأ عليهم قصة، فقام أحد النقاد رحمة الله عليه، مسح بيّا بلاط الأرض، وقال إني مليش دعوة بالكتابة وإيه الفشل ده".

أضاف: "كنت عيل صغير، واليأس أصابني لدرجة إني أقسم بالله كان نفسي الندوة تخلص عشان أجرى أخد قطر وأرجع الزقازيق ومرجعش هنا تاني، وإذا بسكرتير نادي القصة الأستاذ محمد عبد العليم عبد الله رحمة الله عليه، يقوم ويدافع عن القصة دافعا عجيبا ويبرز محاسنها في وجود الناقد اللي هاجمني".

تابع: "حسيت أن الأمل بيتسرب جوايا والدم بيرجع لعروقي، وقام قايل إن النادي عامل رحلة للعين السخنة وأنا هطلع معاهم مجانا، لقيت شيء ينصفني ويرجعني تاني، وكأنه قالي أجري من تاني وكمل مشوارك

وتوفي الكاتب وحيد حامد، صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 76 عاما، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدّم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.