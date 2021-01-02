دينا الشربينى تنعى وحيد حامد: "وقفت بجانبى فى كل المحن"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة دينا الشربينى الكاتب الراحل وحيد حامد عبر صفحتها "انستجرام"، وكتبت قائلة: "وجعت قلبى فراقك صعب عليا اوى اوى بحبك يا أستاذى العظيم يا أطيب قلب .. يمكن ماحدش يعرف إنه كانت تربطنى بك علاقة رائعة قوية جدا .. بس حبيت أقول ازاى حضرتك كنت بالنسبة لى أب ورجل عظيم.. وقفت جنبي فى كل المحن... اكيد اكيد انت دلوقتى فى مكان احسن بكتير.. حتوحشني جدا و حتفضل فى قلبي و فى قلوبنا كلنا بأعمالك العظيمة و بشخصيتك الأعظم.. وداعا حتى نلتقى يا حبيبى".

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ وحيد حامد مسيرته بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام و المسلسلات.