شكرا لقرائتكم خبر عن مروان وحيد حامد: سنكتفى بعزاء المقابر بسبب ظروف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج السينمائى مروان حامد نجل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه سيكتفى بعزاء المقابر في وفاة والده، نظرًا للظروف الحالية بسبب فيروس كورونا.

ورحل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، فجر اليوم السبت، عن 76 عامًا، بعدما وافته المنية فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة فى مدينة الشيخ زايد وتم دفن جثمان الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، وحرص على التواجد مع أسرة الراحل، كل من النجمين كريم عبد العزيز وأحمد حلمى، والفنان الكبير جمال سليمان، والمخرج الكبير شريف عرفة، والمخرجان محمد ياسين وشريف البندارى، والسيناريست تامر حبيب، والفنان عباس أبو الحسن.

وتواجد بجانب نجل الكاتب الكبير الراحل المخرج مروان حامد عدد كبير من أصدقائه خارج الوسط الفنى، بجانب المخرج السينمائى شريف عرفة.

وشارك النجم كريم عبد العزيز فى تشييع جثمان الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد من مسجد الشرطة، وهو فى حالة صمت وصدمة شديدة، بينما انهارت الفنانة الكبيرة لبلبة، ولازم الجثمان المخرج الكبير شريف عرفة، وانهارت شقيقة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد بمجرد وصول جثمانه لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث دخلت فى حالة بكاء وصريخ شديد مرددة :"أخويا مات".

ووصل عدد كبير من نجوم الفن للمشاركة فى تشييع جثمان الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث وصل حتى الآن الفنانين عزت العلايلى وإلهام شاهين ولبلبة وسوزان نجم الدين، والسيناريست بشير الديك، والمخرج الكبير شريف عرفة، والمخرج أشرف فايق، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية والمنتج أحمد بدوى مدير عام شركة سينرجى فيلمز.

وكان آخر ظهور للكاتب الكبير وحيد حامد خلال تكريمه الشهر الماضى بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42، حيث ظهر فى حفل الافتتاح، فضلا عن تواجده فى ندوة فنية كبيرة أدارها الناقد السينمائى طارق الشناوى، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا وليلى علوى ومحمد حفظى وغيرهم.