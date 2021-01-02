شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى ودنيا سمير غانم ومحمد فؤاد ينعون رحيل وحيد حامد بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة دينا الشربيني علي نعى الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذى وافته المنية فجر اليوم السبت، عن عُمر يناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"وجعت قلبي ..فراقك صعب عليا اوى اوى..بحبك يا أستاذى العظيم يا اطيب قلب..يمكن ماحدش يعرف انه كانت بتربطنى بك علاقة رائعة قوية جدا بس حبيت اقول ازاى حضرتك كنت بالنسبة لى اب ورجل عظيم".

وتابعت :"وقفت جنبي فى كل المحن...اكيد اكيد انت دلوقتى فى مكان احسن بكتير..حتوحشني جدا و حتفضل فى قلبي و فى قلوبنا كلنا باعمالك العظيمة و بشخصيتك الاعظم..وداعا حتى نلتقى يا حبيبي".



دينا الشربيني

ومن جانبها كتبت النجمة دنيا سمير غانم :"البقاء لله الأستاذ العظيم وحيد حامد..ربنا يرحمه يا رب يسكنه فسيح جناته..خالص التعازي لابنه المخرج مروان حامد وعائلته الكريمة وكل محبيه".



دنيا

فيما كتب النجم محمد فؤاد :" إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون ننعى ببالغ الحزن والأسى وفاة أحد أعمدة الفكر والثقافة في مصر والوطن العربي الكاتب الكبير والأستاذ الغالي / وحيد حامد رحمه الله و اسكنه فسيح جناته".



محمد فؤاد

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ حامد مسيرته بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام و المسلسلات.