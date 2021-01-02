شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود ناعية وحيد حامد: ستبقى إبداعاته تطارد طيور الظلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد مسيرة عظيمة من الفكر والإبداع كان خلالها أحد أهم رواد المبدعين في معركة الثقافة والفن والتنوير، وأكدت في بيان صحفي، أن وحيد حامد كان فارسًا حقيقيًا من فرسان القلم والكلمة الصادقة والمعبرة عن حال المجتمع المصري والعربي، وستبقى إبداعاته في ذاكرتنا الفنية نورا يكشف ويطارد طيور الظلام.

رحم الله المبدع العظيم وحيد حامد وألهم أسرته ومحبيه وجمهوره الصبر والسلوان.

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام و المسلسلات.