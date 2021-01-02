شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مغنى الراب ومنتج الأسطوانات MF DOOM عن عمر يناهز 49 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى مغنى الراب والمنتج الأسطورى الشهير " MF DOOM " واسمه الحقيقى دانيال دميل، وذلك عن عمر يناهز الـ 49 عام، وهو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة مثل "إن إن إى"، و" huffpostوقد كشفت زوجته جاسمين من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام خبر وفاته، ثم تم تأكيد المعلومات للصحافة الأمريكية من قبل المتحدث باسم مغنى الراحل عن عمر 49 عاما، ولم يعلن عن سبب وفاته حتى الآن.



بوست كتبته زوجه النجم الراحل بوست كتبته زوجه النجم الراحل

وفى سطور قليلة بعثت جاسمين برسالة لزوجها فكتبت : "أفضل زوج وأب ومعلم وشريك وعشيق وصديق كان من الممكن أن احلم به .. شكرا لك على كل شيء قدمته لى ولأطفالنا ولأسرتنا و كل شيء عملته لى .. شكرا لك على تعليمك لى كيف أغفر للبشر وأعطى فرصة أخرى ، حتى لا أكون سريعة فى الحكم .. شكرا لك على تعليمى كيف لا تخاف من الحب وأن أكون أفضل شخص يمكن أن أكونه على الإطلاق .. عالمى لن يكون هو نفسه بدونك " .

وفى نهاية رسالتها أشارت جاسمين أن الوفاة وقعت فى 31 أكتوبر، وهو ما أثار الكثير من الجدل لإعلانها الخبر بعد شهرين كاملين من الوفاة .