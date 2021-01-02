شكرا لقرائتكم خبر عن السقا وليلى علوى ويوسف الشريف ينعون وحيد حامد: شعور يتجاوز الألم ومرارة الفراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد السقا علي نعى الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذى وافته المنية فجر اليوم السبت، عن عُمر يناهز 77 عاما، بعد وفاته بالعناية المركزة فى أحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى، ونشر السقا صورة للراحل عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا :"رحمة الله عليك استاذنا الكبير وحيد حامد ربنا يرحمك ويصبرنا جميعا"، فيما كتب النجم يوسف الشريف :"إنا لله وانا اليه راجعون.. البقاء لله #وحيد_حامد".



السقا



يوسف الشريف

أما النجمة ليلي علوي فتذكرت آخر كلمات الراحل خلال ندوته بمهرجان القاهرة، قائلة :"أحببت السينما بقدر كبير جدًا من الإخلاص والتفاني وأحببت أيامي..يمكن كلكم اتفقتم معايا ويمكن عدد قليل اختلف معايا.. لكن باقسم بالله إني أنا ما تبنيت قضية إلا وأنا مقتنع بيها. سواء كنت صح او كنت غلط.. كلمات من المشهد الأخير أوالوداع الكبير أثناء تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي، وكأنه كان بيشبع من جمهوره ومحبيه وبيلقي عليهم نظرة الوداع الأخيرة".

وتابعت :"رحلت جسدًا يا أستاذ وحيد لكن المواقف والمباديء والأعمال لا تنسى ولا تمحى ولا ترحل.شعور يتجاوز الألم ومرارة الفراق إلى أبعد الحدود، شعور بفقدان جزء كبير من الذكريات والتاريخ والفن المصري كله .. رحم الله الأستاذ الكبير شيخ كتاب السيناريو وحيد حامد وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان. عزائي لزوجته العزيزة السيدة زينب والمخرج مروان حامد وكل عشاقه ومحبيه".