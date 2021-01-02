شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم وبوسى شلبى وعلا رشدى وإيمان العاصى ينعين وحيد حامد: قيمة كبيرة رحلت عنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت نجمات الفن فى مصر والعالم العربى، نعى الكاتب الكبير وحيد حامد، والذى غادر عالمنا اليوم السبت، عن عُمر يناهز 77 عاما، بعد وفاته بالعناية المركزة فى أحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

ومن جهتها نعته المذيعة بوسى شلبى، ونشرت صورة قديمة تجمعها به مع عدد من نجوم الفن عبر إنستجرام، وقالت: "أستاذ وحيد حامد القيمة الكبيرة رحل عنا اسألكم الفاتحة".



بوسى شلبى

ومن ناحية أخرى نعته الفنانة علا رشدى، وقالت عبر إنستجرام: "فقدت مصر والعالم اليوم الأب الروحي للسينما المصرية والعربية الكاتب الرائع الحقيقي الأستاذ وحيد حامد. كان ليا شرف إني أمثل دور صغير فى أحد أفلامه دم الغزال وأراه في أخر تكريم له الشهر الماضى في افتتاح مهرجان القاهرة الدولى.. الله يرحمك ويريحك وتظل في أفكارنا وفي تاريخنا إلى الأبد، خالص التعازي للعائلة والأمة جميعًا".



علا رشدى

فيما قالت الفنانة إيمان العاصى عبر إنستجرام: "صباح حزين، فقد الفن ومصر الأستاذ والفنان العبقري وحيد حامد لروحك السلام يا أستاذ".



إيمان العاصى

كما نعته المطربة اللبنانية نانسى عجرم، وكتبت: "وحيد حامد.. خسرنا اليوم مبدعا سينمائيا كبيرا وفنانا حقيقي أثبت إن الفن رسالة وحمل بأعماله كل قضايا المواطن العربى.. تعازينا لأسرته ومحبيه وجمهوره".



نانسى عجرم

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ حامد مسيرته بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام و المسلسلات.