شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى وعبد المنصف يستقبلان 2021 مع أبنائهما أمام الأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة لقاء الخميسي جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور لها مع زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة، خلال استمتاعهما برحلة لأهرامات الجيزة، بصحبة أبنائهما، لاستقبال عام 2021 على طريقتهما الخاصة.



لقاء الخميسى وأبنها



عبد المنصف وأبنه

وكانت أشادت النجمة لقاء الخميسي بأداء زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة أمام مواجهة الأهلي، التى أقيمت مساء أمس الجمعة فى استاد الأهلي بالسلام، وانتهت بالتعادل السلبي، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمى على فيس بوك صورة تجمعها بزوجها معلقة: "عاش أوسه متألق كعادتك".



لقاء الخميسى فى الاهرامات



لقاء وأبنها

من ناحية أخرى، أبدى محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادى دجلة، سعادته البالغة بالتعادل السلبى مع الأهلى فى المباراة التى جمعتهما أمس بالدوري الممتاز، لافتا إلى أن الفريق عقد العزم على عدم الخسارة اليوم وتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، وأن هذا لم يتحقق بسهولة، نظرا لمواجهة النادى الاهلي القوى والعنيد .



أبن لقاء وعبد المنصف



صورة أخري

وكانت قد ودعت الفنانة لقاء الخميسى، عام 2020، مشيرة إلى أنها تعلمت الكثير من هذا العام، متمنية أن يكون 2021 عام أحلام وأمل وصحة وسلام على الجميع، حيث نشرت صورة جمعتها مع زوجها الحارس المخضرم محمد عبد المنصف، عبر حسابها على انستجرام، أتبعتها قائلة: "شكرا 2020.. علمتينى كتير، 2021 هايبقى فيها نجاحات كتير وحلم وأمل وصحة وسلام، صدق فى حلمك وهايتحقق إن شاء الله، كل سنة واحنا طيبين والعالم كله فى سلام".