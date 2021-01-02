فيديو.. بكاء نجوم الفن تأثرا بكلمة وحيد حامد قبل الرحيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، السيناريست الراحل وحيد حامد، جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.

جاء ذلك خلال الدورة التي عقدت في ديسمبر الماضي، تقديرًا لمسيرة الفنان الراحل المهنية.

وكان هذا آخر تكريم حصل عليه الكاتب الكبير، وسلم الجائزة له المخرج المصري شريف عرفة ليلة افتتاح المهرجان.

وظهر التأثر واضحًا على نجوم الفن أثناء إلقاء السيناريست وحيد حامد كلمته، وخاصة لبلبة وإلهام شاهين ويسرا وأمينة خليل وعلا رشدي، حيث امتلأت أعينهن بالدموع تأثرا بالكلمات.







وقال وحيد حامد في كلمته خلال التكريم: "حبيت أيامي، ومدين لكثيرين وقفوا بجانبي، وساعدوني كي أصل للناس، أشكر الراحل يوسف شريف رزق الله، لأنه اصطحبني معه لمهرجان كان لأول مرة في حياتي، وتعلمت منه الكثير".





وتابع وحيد حامد: "أشكر المخرج الإذاعي مصطفى أبوحطب الذي علمني لغة الحوار، وشكرا للمسرحي الكبير سمير خفاجي".

وواصل حامد حديثه: "اشتغلت مع فنانين محترمين منهم، محمود مرسي وأمينة رزق وصلاح منصور ويسرا ومنى زكي ومنة شلبي، تعاملت مع أجيال مختلفة، راضي عن مشواري، وسعيد بالتكريم من مهرجان القاهرة السينمائي".

يذكر أن وحيد حامد من مواليد 1 يوليو 1944، وبدأ مشواره مع السينما والتلفزيون منذ أكثر من 5 عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا، ورحل عن عمر ناهز الـ77 عاما بعد صراع مع مرض القلب.