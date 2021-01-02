سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 2 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 2 يناير 2021، في شركات الصرافة وبعض فروع البنوك في الفنادق والمطارات.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 4.180 جنيه للشراء و 4.207 جنيه للبيع.

وحسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي، استقرت أسعار الأجنبية، والعملات العربية.

والجمعة والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.



سعر اليورو



وسجل متوسط سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، في البنوك 19.23 جنيه للشراء و 19.42 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا.

وسجل سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 19.16 جنيه للشراء و 19.41 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.28 جنيه، في 5 بنوك، هي العقاري المصري العربي، وعودة، والاستثمار العربي، والمصري لتنمية الصادرات، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو، مقابل الجنيه المصري عند 19.49 جنيه، في بنك البركة.

أسعار الدولار والإسترليني

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عند مستوى 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الإسترليني مقابل الجنيه، عند مستوى 21.41 جنيه للشراء و 21.55 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وسجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي 4.269 جنيه للشراء و 4.297 جنيه للبيع.



وسجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، 51.53 جنيه للشراء و 51.91 جنيه للبيع.

الجنيه يتصدر عملات الأسواق الناشئة

وسجل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك.

ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020، كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في مواجهة الدولار، ليغرد منفردا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25% منذ بداية العام.

في حين منيت عملات الأسواق الناشئة الأخرى بخسائر تراوحت بين 2 و30% أمام الدولار الأمريكي، بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.