شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين: وحيد حامد صاحب قلب كبير وروح عظيمة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين في لقاء خاص لـ"الخليج 365" عن رحيل الكاتب الكبير وحيد حامد: كان أهم وأكبر كتاب الدراما والأعمال العربية وكان لى صديق وكنت دائمًا ألجاء له في أزماتى واستمع إلى نصائحة ومنطقة الرائع وكنت أقرأ روياته وأناقشه فيها الله يرحمه كان صاحب قلب كبير وروح عظيمة كنت أشعر دائمًا بروح الشباب معه سيبقى في الذاكرة بأعماله الله يرحمه والبقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كان الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، قد توفى صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 76 عامًا، بعدما وافته المنية فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

وكان آخر ظهور للكاتب الكبير وحيد حامد خلال تكريمه الشهر الماضى بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42، حيث ظهر فى حفل الافتتاح، فضلا عن تواجده فى ندوة فنية كبيرة أدارها الناقد السينمائى طارق الشناوى، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا وليلى علوى ومنى زكى وغيرهم.