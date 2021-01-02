شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين عن وحيد حامد: "قالى أنا وليلى علوى خدوا بالكم من نفسكم كأنه بيودعنا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين خلال جنازة الكاتب الكبير وحيد حامد لتليفزيون الخليج 365 إن الراحل علامة مهمة في حياتنا وتاريخنا الفني وهو سبب وجودي شخصيًا في الوسط الفني فقد منحني البطولة. وأضافت: هو أستاذ كبير في كل مجالات الحياة ولديه صدق في كل أعماله وهو شخصية نادرة ولن تتكرر فقد فقدنا قيمة وقامة كبيرة وهو ليس مجرد كاتب فقط ولكنه حكيم في السينما وكان لديه الفكر والشجاعة في المواجهة، وهو رجل لديه حكمة في كل ما يكتب وله أخلاق خاصة جدًا. وقالت: آخر مرة شوفته يوم التكريم بمهرجان القاهرة وذهبت إليه لأهنئه وقال لنا أنا وليلي علوي: "خدوا بالكم من نفسكم وكأنه ييودعنا"

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