شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن ينعون الراحل وحيد حامد: "وداعا.. آخر الرجال المحترمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل نجوم الفن فى مصر والعالم العربى، نعى وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، والذى غادر عالمنا اليوم السبت، عن عُمر يناهز 77 عاما، بعد وفاته بالعناية المركزة فى أحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى، وعلى رأسهم الفنانة اللبنانية إليسا، والفنان أحمد زاهر.

ومن جهتها قالت رانيا ياسين عبر حسابها بانستجرام:" العظماء يرحلون واحدا تلو الآخر "إنا لله وانا اليه راجعون"، خالص عزائى للأسرة الكاتب الكبير والفنان صاحب الكلمة المتفردة والرؤية السباقة الأستاذ وحيد حامد رحمه الله واسكنه فسيح جناته البقاء لله والدوام لله".



رانيا ياسين

فيما استعادت الفنانة ناهد السباعى ذكرياتها مع أول فيلم لها، وهو "احكى ياشهرازد، من تأليف وحيد حامد، وقالت عبر انستجرام :"إنا لله و إنا إليه راجعون... كنت محظوظة و فخورة إن أول فيلم اعمله كان احكي يا شهرزاد تأليف الكاتب العظيم وحيد حامد و كان ده بالنسبة لأى ممثل فرصة العمر و جايزة إنه يشتغل فى فيلم تأليف الكاتب الكبير وحيد حامد.. فقدت مصر قامة كبيرة لا تعوض...اللهم اغفر له و ارحمه و عافه و اعف عنه".



ناهد السباعى

فيما نعته الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها بتويتر، وقالت: "آخر الرجال المحترمين...وداعا وحيد حامد، رمز السينما المصرية وأحد أهم صناع الصورة الجميلة... تفتقدك السينما وستكون مساحة الفن والإبداع ناقصة من دونك".



إليسا

ومن جهته قال أحمد زاهر:" وداعا ... الأستاذ وحيد حامد ... إنا لله و إنا اليه راجعون .. أرجو قراءة الفاتحة و الدعاء للمغفور له باذن الله".



أحمد زاهر

وقال المخرج مجدى الهوارى:"رحل الوحيد .. حامد وراحت معاه آمالنا في المزيد من أعماله ،كان آخر تكريماته بمثابة وداعًا له .. أمام كل من يعرف حجم قيمة هذا الرجل . رحل بكلمات ستظل راسخة علق في اذهاننا وللاجيال القادمة، كان آخر ما قاله" أنا حبيت أيامي معاكم "، كنا نبكي وهو يقولها كإنه يودعنا . وقد كان . رحل وترك لنا ذاكرة وإرث من الأفلام التي ستظل خالدة لإسمه وفخر وانتماء لعقائد جيل من أبناءه ومريديه .. كأوسام شرف في سجل حافل من العمر وإلى الأبد، وداعًا الاستاذ وداعاً شيخ كار الكتاب .. وداعًا آخر الرجال المحترمين ".