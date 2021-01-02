شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا شكر وحيد حامد ليلى علوى.. وما هى أمنيتها التى لم تتحقق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أشكر ليلى علوى لموافقتها على دورها فى مسلسل العائلة عندها الجرأة أنها تعمل الدور وفنانات كتير رفضته وهى وافقت عليه في ساعتها"، هذه كلمات الكاتب وحيد حامد، خلال ندوته الأخيرة له بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 الشهر الماضى.

وقالت النجمة ليلى علوى، لوحيد حامد في الندوة:"مش هقول كلام أنا قلته قبل كدة، أنا عايزة أقولك أنت قيمتك كبيرة أوى مش بس للناس اللى اشتغلت معها، أنت حضرت المجتمع المصرى بأفكارنا وأحلامنا، ولو حد بيسألنى إيه حلمى فى 2021، إن يكون ليك عمل سينمائى"، ولكن أمنية النجمة ليلى علوى لم تتحقق لرحيل الكاتب الكبير وحيد اليوم عن عُمر يناهز 77 عاما، بعدما وافته المنية فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ وحيد حامد مسيرته بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام و المسلسلات.