شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ظهور إعلامى للسيناريست الكبير الراحل وحيد حامد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد الشهر الماضى تكريما، بمهرجان القاهرة في دورته الـ 42، وفى ندوته التي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان وحضرها عدد كبير من نجوم الفن يسرا، وليلى علوى وإلهام شاهين وأشرف عبد الباقي، وجميلة عوض، وتامر حبيب والإعلامية مني الشاذلي، والمخرج محمد العدل، السيناريست تامر حبيب، وخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة.

وهذه الصور تم التقاطها للكاتب بعد انتهاء الندوة وقبل مغادرته لمنزله حيث سجلت آخر ظهور له أمام الكاميرات.

ورحل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، فجر اليوم السبت، عن عُمر يناهز 77 عاما، بعدما وافته المنية فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

ومن المنتظر أن يُشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بعد ظهر اليوم، من مسجد الشرطة فى مدينة الشيخ زايد.

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.