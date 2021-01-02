تصريحات جريئة جديدة لـ رانيا يوسف في أول أيام العام

متابعة بتجــــــــــرد: صعدت الفنانة رانيا يوسف على قمة الترند في أول أيام العام الجديد 2021، بعد حلولها ضيفة على برنامج “مع الفارس” الذي يقدمه “نزار الفارس” عبر قناة “الرشيد” العراقية، وذلك بسبب تصريحاتها الجريئة خلال الحلقة.

وتحدثت رانيا يوسف عن مشاكلها مع المشاهير وآرائها في العديد من الأمور، حيث قالت: “لا أتابع الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أعرف من هي مي العيدان التي هاجمتني فهي ليست مشهورة في مصر، أنا فقط أستمع للأغاني القديمة في الراديو”.

وأضافت في الإجابة عن سؤال حول تعمدها إظهار مفاتن مؤخرتها في مهرجان القاهرة السينمائي قائلة: “مؤخرات كل النجمات كانت بارزة، لست الوحيدة لكن مؤخرتي مميزة وحلوة، لما يكون عندك حاجة حلوة بتخبيها ولا بتبينها؟ أنا ببينها، و(أما بنعمة ربك فحدث)”.

وعن إمكانية أن تتعامل مع أشخاص أو أماكن إسرائيلية، قالت: “لو كنت في مكان عام في دولة عربية وعُرضت أغنية إسرائيلية لن أمشي من المكان، لست صاحبة المكان، ولا دخل لي بما يعرض فيه، فهذا موقف الدولة”.

وقالت: “لا توجد خلافات بيني وبين غادة عبد الرازق، فهي من أرقى الشخصيات على المستوى الشخصي، لكن هناك اختلافات في العمل فقط وهذا وارد، أما عن تامر أمين فقد نسيت سبب مشكلتي معه ولم نتصالح، ولكني لا أتفق مع آرائه نهائيا”.

وحول حرصها عل الذهاب إلى المهرجانات رغم أنها لا تكون مكرمة فيها قالت: “لا يوجد أي عيب أو مشكلة في الذهاب للمهرجانات من أجل ارتداء الفساتين ومقابلة أصدقائي، ولماذا يتم تكريمي! أنا اتبسطت في العمل وحصلت على أموال مقابله، ولا أنتظر تكريماً، وهل كل النجوم الذين يحضرون الأوسكار أو غولدن غلوب، كلهم مكرمون”!.

وأكدت رانيا أنها لم تتزوج عرفياً ولا مرة، قائلة: “أنا أرفضه ولا دخل لي في زيجات الفنانات الأخريات، إن كانت ظروفه لا تسمح فلن أتزوجه، وأهم ما يشغلني هو تربية بناتي، أنا ورايا مسئوليات وناس متعلقة في رقبتي”.