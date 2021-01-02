“حديث القاهرة”.. لن تصدقوا ما فعلته إلهام شاهين مباشرة على الهواء

متابعة بتجــــــــــرد: تواجدت الفنانة إلهام شاهين مع مذيعي برنامج “حديث القاهرة” الإعلامي إبرهيم عيسى والإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، حيث شاركتهم الاحتفال بنهاية 2020.

وفي آخر فقرات البرنامج ولحظة استقبال العام الجديد، قاموا بتكسير “قلل” احتفالا بانتهاء عام صعب، ومتمنين أن يكون عام 2021 أفضل.

ونجحت إلهام في تكسير “القلة” الخاصة بها سريعاً، فيما لم ينجح خيري رمضان في تكسير واحدة من “القلل” ليتدخل إبراهيم عيسى ويكسرها بعنف قائلا: “يالا ألف سلامة” وردت إلهام قائلة “يارب سنة حلوة يارب”.

ومن المعروف أن تكسير القلل هو طقس مصري يدل على توديع شيء أو شخص غير مرغوب فيه وأمنية بألا يعود مرة أخرى.

يذكر أن إلهام شاهين احتفلت بعرض فيلمها “حظر تجول” مساء الأربعاء الماضي، وتدور أحداث الفيلم في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاماً لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجياً.

وفيلم “حظر تجول” من بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، محمود الليثي، عارفة عبد الرسول وكامل الباشا، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس.