“أمور جيدة مرت بنا”.. روبي عن 2020: “تقربت من ابنتي”

متابعة بتجـــــــــرد: حلت الفنانة روبي ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس من خلال برنامجها “صاحبة السعادة” الذي تقدمه عبر قناة dmc، في حلقة استثنائية للاحتفال بالعام الجديد وحل فيها ضيوفا مع روبي بهاء سلطان وويجز، حيث تحدثت عن عام 2020، المنصرم، بشكل معاكس لكل ما اتفق عليه الفنانون الذين تكلموا عن العام الماضي، حيث قالت الفنانة روبي إن هناك أشياء جيدة حدثت خلال عام 2020 رغم كل الصعوبات.

وأوضحت أنها خلال هذا العام جلست في المنزل لفترة أطول وتقربت من ابنتها وشاهدت أفلاماً، قائلة “قعدة البيت جميلة أوي”.

وحكت أن ابنتها أصبحت مرتبطة بها بشكل أكبر، وتسألها إلى أين تذهب وهل ستتأخر، موضحة أن “طيبة” تمتلك موهبة الرسم وتحب الاستماع للموسيقى والباليه.

وعن أجمل شيء حدث خلال هذا العام، قالت إنها نقلت ابنتها من مدرسة إلى أخرى وارتبطت بالمنزل أكثر، وأصبح هناك حوار طويل بينهما وتشاهد الأفلام معها وكذلك تعد الطعام.

كما قالت إنها اهتمت بصحتها وممارسة الرياضة خلال فترة الجلوس في المنزل بسبب كورونا.