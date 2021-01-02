بالفيديو – هنا شيحة تؤكد علاقتها بابن شقيق إلهام شاهين في رأس السنة

متابعة بتجـــــــــرد: في تأكيد للعلاقة التي تربط بينها وبين محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، استقبلت هنا شيحة العام الجديد برفقته حيث نشر شاهين مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه بـ”إنستغرام” وهو يبدأ العد التنازلي للاحتفال بالعام الجديد، لتظهر هنا في الفيديو بجانبه وهي تتمنى للجميع عاماً سعيداً.

وأثار الفيديو تأكيدات علاقة هنا شيحة ومحمود شاهين خاصة أنهما أصبحا يظهران معاً في الفترة الأخيرة بشكل علني منذ أن أعلن الأخير حبه لها.

وكانت شائعات قد انتشرت عن وجود علاقة بينهما، إلى أن ظهرا لأول مرة معاً خلال مهرجان القاهرة السينمائي، وسط نفي من الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد هنا، وتأكيدات من الفنانة إلهام شاهين، لكن ظهور محمود شاهين في الاحتفال بعيد ميلاد هنا واعترافه لها بحبه برسالة رومانسية، أكد كل الأخبار التي تم تدولها مؤخراً.