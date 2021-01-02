هل عادت المياه إلى مجاريها بين عمرو دياب ودينا الشربيني؟

متابعة بتجــــــــــرد: احتفل الفنان عمرو دياب أمس، بالعام الجديد في دبي، وشارك جمهوره مقطع فيديو ظهر من خلاله، وهو على متن أحد اليخوت.

المفاجأة كانت بوجود أبناء دياب في دبي بالليلة نفسها، حيث شاركت جنا وكنزي فيديو عبر حسابيهما بموقع “إنستغرام”، وكانت هناك أيضاً زوجته السابقة زينة عاشور، ما جعل رواد التواصل الاجتماعي، يتكهنون بأنه عاد إليها.

وكشفت مصادر خاصة مقربة من دياب” أن كل ما تم تداوله حول عودته إلى زينة عاشور غير صحيح، كما أكدت هذه المصادر أن الأمور باتت مستقرة بين دياب ودينا الشربيني بعد الأزمة التي حدثت بينهما خلال الفترة الماضية وتم الصلح بينهما، وأن كل ما نشر حول إهانة “الهضبة” لدينا الشربيني وطردها من منزله شائعات.

وأضافت المصادر أن ما يؤكد وجود الشربيني في المكان الذي توجه إليه دياب، هو الصورة التي شاركتها مع جمهورها، الفنانة سلمى أبوضيف، وتجمعها بدينا الشربيني في دبي أمس.