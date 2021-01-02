بإطلالة مميزة.. أنغام تستقبل العام الجديد في حفل مدرج خورفكان

متابعة بتجـــــــــرد: أحيت الفنانة أنغام حفل استقبال العام الجديد، في إمارة الشارقة في مسرح مدرج خورفكان بدولة الإمارات بصحبة المايسترو هاني فرحات.

قدّمت انغام خلال الحفل أحدث ألبوماتها “مزح” الذي أخذ الطابع الخليجي، وتعاونت فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين في الخليج، وغنّت العديد من الأغنيات التي اشتهرت بها طوال مشوارها الحافل.

واختارت أنغام لإطلالتها بالحفل فستاناً باللون البني الممزوج مع اللون الأسود من تصميم العالمي زهير مراد، وترّدد أن سعر الفستان بلغ 6150 دولاراً.

يُذكر أن آخر حفلات أنغام كان في مسرح مركز المنارة بالتجمع الخامس، وحضر حفل أنغام في الشارقة 30% من الجمهور حفاظاً على التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

القائمون على الحفل اتخذوا سلسلة من الإجراءات الاحترازية لحماية الزوار من “كوفيد-19″، حيث شملت العمليات تعقيم المسرح بالكامل، وتخصيص بوابات للتعقيم، وتوفير أقنعة وجه ومداخل ومخارج خاصة، وغيرها من الإجراءات.