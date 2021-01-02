طليق أنغام في أوّل ظهور مع زوجته ونجليه.. ويثير الجدل بتعليق جريء: “عام التصحيح”

متابعة بتجــــــــــرد: في ليلة رأس العام، سجل أول ظهور للموزع المصري أحمد إبراهيم، طليق الفنانة أنغام، مع زوجته ونجليه، خلال احتفالهم باستقبال العام الجديد.

وعاد إبراهيم الى زوجته عقب انفصاله عن أنغام. وعلّق أحمد إبراهيم، على الصورة بكلمات اعتبرها البعض تلميحاً لاعترافه بأن قرار انفصاله عن أنغام كان صائباً، حيث قال: “عام 2020 كان الدرس العظيم وعام التصحيح، وينتظر التعويض في عام 2021”.

نفيد بالذكر أن أحمد إبراهيم انفصل عن أنغام قبل أشهر عدّة، وهو يعتبر الزوج الرابع لأنغام، حيث سبق للأخيرة أن تزوجت في المرة الأولى من مهندس الصوت مجدي عارف واستمرت هذه الزيجة خمس سنوات وأثمرت عن إنجاب ابنها عمر، ثم انفصلت عنه لتتزوج عام 2004 من الموزع الموسيقي فهد، واستمرت هذه الزيجة ثلاث سنوات وأنجبت منه ابنها الثاني عبدالرحمن، وانتهت بالخُلع، أما الزيجة الثالثة في حياة أنغام فكانت من أحمد عز، وكان زواجًا سرّيًا استمر عامًا واحدًا فقط.

facebook