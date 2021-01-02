خبر سار لجماهير برشلونة عن ميسي

متابعة بتجــــــــــرد: عاد قائد برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بشكل طبيعي، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل الأيمن، وبات جاهزاً لمواجهة “البرسا” أمام هويسكا، ضمن المرحلة 17 من الدوري الإسباني.

كان ميسي قد تعرض لإصابة في الكاحل، أبعدته عن مباراة إيبار الأخيرة في الدوري، والتي تعادل فيها برشلونة 1-1.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية ان ميسي عاد للمشاركة في تدريبات برشلونة الجماعية بشكل طبيعي، بعد يومين من عودته من إجازة الأعياد.

وأصبح ليو جاهزاً لخوض مباراة هويسكا، المقررة الأحد، ضمن المرحلة 17 من الدوري الإسباني.