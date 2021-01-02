منى واصف أبكت الملايين بعد وفاة حاتم علي: “الله معك يا روحي يا امي يا حاتم”

متابعة بتجــــــــــرد: “ما بعرف شو بدي قول، ما ني مصدقة حتى الآن”، بهذه الكلمات المؤثّرة، أبكت نجمة الدراما السورية الفنانة القديرة منى واصف المتابعين خلال حديثها عن تلقيها خبر وفاة المخرج السوري حاتم علي.

وقالت منى واصف خلال مقابلةٍ لها على قناة “العربية”: “ما بعرف شو بدي قول، أنا من وقت ما جاء لي نبأ وفاة حاتم علي صباحا ما ني مصدقة حتى الآن”، مؤكدة أنها “تشرفت بالعمل معه ومتابعة كل أعماله الفنية التاريخية”.

وأضافت واصف: “أنا كلي شرف إني عملت مع حاتم علي، عملين فنيين مهمين كثيرا، وشفت كل الأعمال واستفدت منه بشكل كبير، في مسلسل العراب كان المخرج والممثل بدور ابني ما بتعرفي شو لما واحد يكون ابني، هلا شو بدي قله، الله معك يا روحي يا امي يا حاتم”.

يُذكر أنّ الوسط الفني العربي كان قد فُجع منذ أيامٍ قليلة بوفاة حاتم علي عن عمر 58 عاماً إثر أزمةٍ قلبية أثناء تواجده في مصر.