السيناريست وحيد حامد.. "الغول" الذي حارب "طيور الظلام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختار الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد أن يكون القلم رفيقه، والورقة هي ساحة الفضفضة، عليها ينفس غضبه ويرسم لحظات سعادته.

لم يتعامل حامد، الذي وافته المنية، السبت، عن عمر ناهز 77 عاما، مع الكتابة باعتبارها بابا للرزق، وتعامل معها وكأنها سلاح للدفاع عن الأخطاء، ومرشد للناس عندما تتداخل الأشياء وترتبك التفاصيل.

ومن حسن حظ هذا الكاتب الكبير أن أغلب أعماله جذبت أنظار السينمائيين، وتحولت الكلمات المكتوبة إلى صور متحركة وناطقة؛ لذا استوعب الناس أفكاره بسهولة.





ولد وحيد حامد في 1 يوليو 1944 بقرية بني قريشي، التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وفي عام 1963 سافر إلى العاصمة المصرية القاهرة، ليبدأ رحلة البحث عن فرصة للظهور.

درس حامد في كلية الآداب قسم الاجتماع، ولم يهدأ حماسه فور التخرج؛ إذ راح يقرأ ويحضر ندوات تثقيفية لعمالقة الأدب العربي في ذلك الوقت، مثل نجيب محفوظ وعبدالرحمن الشرقاوي ويوسف إدريس، وشيئا فشيئا، تشكل وعيه وبات يمتلك القدرة على الكتابة والتعبير.



ظهرت موهبة وحيد حامد في الكتابة من خلال الصحف، وقدرته على مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية بأسلوب رشيق ومؤثر في نفس الوقت، بعد ذلك توجه لكتابة القصة القصيرة، وصدرت أول مجموعة قصصية له تحت عنوان "القمر يقتل عاشقه".

وعندما قرأ يوسف إدريس هذه المجموعة، نالت إعجابه ونصح تلميذه الصغير بأن يكتب للدراما التلفزيونية، واستجاب "حامد" للنصيحة وكتب للتلفزيون والسينما والإذاعة.

وقدم حامد العديد من الأعمال الدرامية، من الإذاعة إلى التلفزيون والسينما، حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.

وكانت البداية الحقيقية للراحل من خلال مسلسل "أحلام الفتى الطائر" عام 1978 مع النجم عادل إمام، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا دفع الزعيم لأن يعتمد عليه سينمائيا ليكونا شراكة سينمائية طويلة الأمد بدأت بفيلم "انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط" و"الإنسان يعيش مرة واحدة" عام 1981، واستمرت في "الغول" و"الهلفوت" خلال الثمانينيات.





معركته ضد طيور الظلام

من يتابع أعمال الكاتب الكبير يكتشف أنه كاتب صاحب قضية، حيث حارب الجماعات الإرهابية المتشددة، وقدم العديد من الأعمال التي تنتقد ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية، واستغلالها للدين من أجل تحقيق مكاسب سياسية، ومنها أعلام "طيور الظلام، الإرهابي، دم الغزال" على شاشة السينما، ومسلسل "الجماعة والعائلة" في التلفزيون.

ويعد حامد من أهم كتاب السيناريو في تقديم قضايا سياسية من خلال معالجة سينمائية، فقد قدم عدة أفلاما جريئة ومهمة منها "البريء" و"معالي الوزير" بطولة أحمد زكي، و"الراقصة والسياسي" بطولة نبيلة عبيد، و"النوم في العسل" للنجم عادل إمام.

ومن أبرز المسلسلات التي تحمل اسمه، "البشاير" و"العائلة" و"الدم والنار" و"أوان الورد".





الجوائز

حصد وحيد حامد العديد من الجوائز عبر مسيرته الإبداعية الطويلة منها، جائزة الدولة التقديرية عام 2008، وجائزة النيل عام 2012، وجائزة نجيب محفوظ عن مجمل أعماله التلفزيونية من مهرجان الإعلام العربي عام 2010، وجائزة الهرم الذهبي من مهرجان القاهرة السينمائي 2020.

ونجح الكاتب الكبير أيضا، في تكوين بيت وعائلة، إذ تزوج بالإعلامية الكبيرة زينب سويدان، وأنجب مروان حامد، الذي يعد في الوقت الحالي من أهم مخرجي السينما في العالم العربي.

وأصيب الكاتب الكبير بمرض القلب، وأجرى العديد من العمليات الجراحية خارج مصر، وفي 2 يناير 2021 وصل إلى محطة النهاية، ورحل عن الحياة عن عمر ناهز 77 عاما، تاركا خلفه ميراثا كبيرا من الفن والإبداع.