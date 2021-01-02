نجوم الفن ينعون الكاتب وحيد حامد: وداعا قلم الصدق والأمانة والوطنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقى خبر رحيل الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد، السبت، بظلال الحزن على الوسط الفني والثقافي في العالم العربي.

وتسابق عدد من نجوم الفن في الوطن العربي للتعبير عن حزنهم الشديد عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي .

ومن أبرز النجوم، الفنانة التونسية هند صبري، التي كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام": "هو واحد من أعظم من كتبوا وألفوا للسينما العربية عبر الـ50 عاما الماضية، حيث عبرت أعماله عن كل قضايا الإنسان العربي وهو واحد ممن جعلونا نحب السينما".

وأضافت: "شرفت بالعمل في فيلم عمارة يعقوبيان، من تأليفه وقبلها كنت من عشاق أعماله.. فقدنا اليوم السيناريست الذي أثر في كل أجيال الوطن العربي على مدى أكثر من 50 عاما.. رحم الله الأستاذ وحيد حامد وخالص العزاء لأخي مروان حامد والأسرة الكريمة وأسرة الفن العربي كله".





فيما كتب النجمة المصرية إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "وداعا أستاذنا.. المفكر والكاتب العبقري وحيد حامد. سنفتقدك كثيرا، سنفتقد قلمك وأفكارك ومناقشاتك. تعلمنا منك الكثير، ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويجعل مثواك الجنة.. ويصبر أهلك ومحبينك".

كما كتبت النجمة رانيا يوسف، عبر حسابها بموقع "تويتر" : "رحم الله الأستاذ وحيد حامد، إنا لله وإنا إليه راجعون"،

وقالت الفنانة السورية جومانا مراد: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد.. خالص تعازينا لأسرة الفقيد وللأستاذ المخرج مروان حامد، ولجمهوره ولكل الفنانين والفن.. ادعوا له بالرحمه".





وحرص المخرج المصري عمرو عرفة على نعي الكاتب الراحل عبر حسابه بموقع تويتر قائلا: ""‏إنا لله و إنا اليه راجعون.. الصدق والأمانة والوطنية.. عناوين لا تفارق قلم وحيد حامد.. الله يرحمك يا أعز الناس.. أسألكم الفاتحة لوحيد حامد".





وكتب النجمة المصرية ريهام عبدالغفور عبر "أنستقرام": "رحل الكاتب والمبدع الفنان الأستاذ وحيد حامد، الله يرحمه ويحسن إليه في الجنة إن شاء الله إن لله وإنا إليه راجعون".

وعبرت الفنانة التونسية درة عن حزنها عبر "أنستقرام" قائلة :"قبل رحيلك قلت أثناء تكريمك "أنا حبيت أيامي" ونحن أحببنا أيامك، حتى اللي لم نعشها.. عشناها في أفلامك ومن خلال رواياتك .. هو واحد ممن ساندوا بدايتي وشرفت بالعمل معه في "الأولة في الغرام" وكان بمثابة أب وصديق وأستاذ ومعلم كبير".

وأضافت درة: "كنت قبل أن أعرفه وما زلت واحدة من عشاق فنه وكلماته".

وتابعت: "فقدنا اليوم السيناريست العربي الأبرز منذ السبعينيات، وببالغ الحزن وداعا أستاذي الكاتب الكبير وحيد حامد وخالص العزاء لابنه المخرج مروان حامد وأسرته الكريمة".



