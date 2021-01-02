شكرا لقرائتكم خبر عن يارب نحقق أحلامنا.. ريم مصطفى تتألق فى صورة جديدة وتستقبل 2021 بدعوة للتفاؤل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة ريم مصطفي فى أحدث ظهور لها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، حيث رحبت ببداية العام الجديد بطريقتها الخاصة، وعلقت ريم على صورتها، قائلة :"عام جديد سعيد.. كن إيجابيًا كن ممتنًا ودعنا نرحب بك عام 2021 بالحب والأمل.. أتمنى أن تتحقق كل أحلامكم".



ريم مصطفى

وتشارك ريم مصطفي حاليا في مسلسل "الملك" بطولة النجم عمرو يوسف، وهو مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.



ريم مصطفي

"الملك" إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021 ، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.