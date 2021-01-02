شكرا لقرائتكم خبر عن دفتر عزاء على تويتر.. الجمهور يودع وحيد حامد: رحل العبقري عميد المبدعين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وحيد حامد، هاشتاج دشنه الجمهور المصرى والعربى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ليتصدر التريند فى مصر، حيث عبر المغردون عن حزنهم الشديد لرحيل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذى وافته المنية، فجر اليوم السبت، فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى عن عمر يناهز 77 عاما.

وفتح الجمهور دفتر عزاء لتوديع المبدع وحيد حامد، وكتبت فاتيما، فى تغريدة "فى المواقف الحزينة تصاب الكلمات بالشلل لوصف قدر الحزن.. وفاة كاتب السيناريو المصرى الكبير وحيد حامد صدمة كبيرة، فقد كتب أفلامًا ومسلسلات رائعة.. وناقش الموضوعات المهمة بطريقة ذكية للغاية.. كان عبقريا".

ونعى محمد أسيرى، الراحل وحيد حامد بمقولة من أحد أفلامه، حيث كتب "أنا مش طالب غير إنسانيتى.. مش عايز أتهان.. مش عايز أتهان فى البيت ولا فى شغلى ولا فى الشارع.. بيتهيألى دى مطالب لا يمكن أتعاقب عليها.. الإرهاب والكباب - وحيد حامد"، فيما كتب أحمد، "الله يرحمك ويحسن إليك يا عميد المبدعين العرب".

وشاركت مى عزيز، عبر الهاشتاج، وكتبت "عندما كان يتحدث الواقع ويعبر عن المستقبل.. الله يرحمك ويجعل منزلتك الجنة ويتجاوز عن سيئاتك برحمته وعفوه.. كنت وستظل فى مكانه هرميه لن يتخطاها أحد".

كما نعاه المخرج والممثل الإماراتى الدكتور حبيب غلوم، وكتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. الكاتب المصرى الكبير الأستاذ وحيد حامد فى ذمة الله.. اللهم ارحمه واغفر له وأحسن مثواه.. تعازينا القلبية لأسرته الكريمة والأسرة الفنية فى أرض الكنانة بهذا الفقد الكبير.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كذلك كتب أحمد فايد: "الله يرحمه وحيد حامد.. كتب اللى كنا بنشوفه فى حياتنا ونستعبط ونعديه كأنه مش موجود.. كأننا مش عاوزين نعترف بيه".