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شكرا لقرائتكم خبر عن درة وريهام عبد الغفور وهالة صدقي ولطيفة ينعين وحيد حامد: المبدع المثقف الشجاع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت عدد من نجمات الفن على نعى الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذى وافته المنية فجر اليوم السبت، عن عُمر يناهز 77 عاما، بعد وفاته بالعناية المركزة فى أحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى، وكتبت النجمة ريهام عبد الغفور: "رحل الكاتب المبدع، المثقف، الشجاع ، الفنان الأستاذ وحيد حامد.. الله يرحمه ويحسن إليك.. في الجنة إن شاء الله .. إن لله وإنا إليه راجعون".
ريهام عبد العفور
فيما كتبت النجمة درة عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "قبل رحيلك قلت أثناء تكريمك "أنا حبّيت أيامي" ونحن أحببنا أيامك حتى الّلي لم نعيشها، عشناها في أفلامك ومن خلال رؤياك الفنية، كان واحدًا ممن ساندوا بدايتي لن أنسى اللحظة التي اخترتي فيها لدور ونيسة وشرفت بالعمل معه في "الأولة في الغرام" وكان بمثابة أب ثاني وصديق وأستاذ ومعلم كبير، كنت قبل أن أعرفه وما زلت واحدة من عشاق فنه وكلماته".
وتابعت: "فقدنا اليوم السيناريست العربي الأبرز منذ السبعينيات إلى اليوم، ستبقى كلماته خالدة في ذاكرة السينما المصرية والعربية.. ببالغ الحزن والأسى وداعا الكاتب العبقري وحيد حامد وخالص العزاء لابنه المخرج مروان حامد وأسرته الكريمة".
درة
فيما كتبت الفنانة هالة صدقى، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "أنعي بكل الحزن المفكر والكاتب العظيم وحيد حامد، اول جندي ضد الإرهاب، خسارته خسارة كبيرة".
هالة صدقى
وكتبت الفنانة لطيفة: "الله يرحمك يا أستاذنا الكبير أنت مدرسة كبيرة فى السينما العربية ستظل الأجيال تتعلم منك".
لطيفة
أما الفنانة نسرين أمين، كتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "الله يرحمك يا أستاذ وحيد.. كان لى عظيم الشرف أن أول عمل لى من تأليفك الرائع احكى يا شهرزاد.. فقدت مصر كاتب ومؤلف ومبدع صاحب فكر عظيم".
نسرين امين
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