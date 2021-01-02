شكرا لقرائتكم خبر عن أخويا مات.. انهيار شقيقة وحيد حامد بمجرد وصول جثمانه لمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ووصل منذ قليل عدد كبير من نجوم الفن للمشاركة فى تشييع جثمان الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث وصل حتى الآن الفنانين عزت العلايلى وإلهام شاهين ولبلبة وسوزان نجم الدين، والسيناريست بشير الديك، والمخرج الكبير شريف عرفة، والمخرج أشرف فايق، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية والمنتج أحمد بدوى مدير عام شركة سينرجى فيلمز.



جنازة وحيد حامد

كان الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، قد توفى صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 76 عاما، بعدما وافته المنية فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

وكان آخر ظهور للكاتب الكبير وحيد حامد خلال تكريمه الشهر الماضى بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42، حيث ظهر فى حفل الافتتاح، فضلا عن تواجده فى ندوة فنية كبيرة أدارها الناقد السينمائى طارق الشناوى، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا وليلى علوى ومنى زكى وغيرهم.