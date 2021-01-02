شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: "وحيد حامد مش حتة من عمرى ولا من قلبى حتة من عمر الفن الأصيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "شرفت وحطيت تاج كبير على رأسى، وكبرت كفنانة وإنسانة بعملى مع الكاتب الكبير وحيد حامد، اشتغلت معاك أهم أفلام فى تاريخ السينما المصرية، وأنت مش حتة بس من عمرى ولا من قلبى أنت حتة من عمر الفن الأصيل، أنت حتة من مصر الجميلة، ربنا يحفظك لينا ويحفظك لمصر لأنك أنت أصدق واحد بيحب مصر"، هذه كلمات النجمة يسرا للكاتب وحيد حامد خلال ندوته الأخيرة له بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 الشهر الماضى.

ورحل الكاتب الكبير وحيد اليوم عن عُمر يناهز 77 عاما، بعدما وافته المنية فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام و المسلسلات.