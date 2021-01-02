شكرا لقرائتكم خبر عن وصول عزت العلايلي ومحمود سعد وإلهام شاهين لتشييع جثمان وحيد حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل عدد كبير من نجوم الفن للمشاركة فى تشييع جثمان الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث وصل حتى الآن الفنانين عزت العلايلى وإلهام شاهين وسوزان نجم الدين، والسيناريست بشير الديك، والمخرج أشرف فايق، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية والمنتج أحمد بدوى مدير عام شركة سينرجى فيلمز.

كان الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، قد توفى صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 76 عاما، بعدما وافته المنية فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

وكان آخر ظهور للكاتب الكبير وحيد حامد خلال تكريمه الشهر الماضى بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42، حيث ظهر فى حفل الافتتاح، فضلا عن تواجده فى ندوة فنية كبيرة أدارها الناقد السينمائى طارق الشناوى، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا وليلى علوى ومنى زكى والسيناريست محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى وغيرهم.