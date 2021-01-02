شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لـ وحيد حامد وخيرى بشارة..والمخرج: أرقد فى سلام أيها الموهوب العنيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المخرج خيري بشارة على نعي صديقه الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذى وافته المنية فجر اليوم السبت، عن عُمر يناهز 77 عاما، بعد وفاته بالعناية المركزة فى أحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى، ونشر بشارة صورة نادرة تجمعهما عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة برسالة مؤثرة.



خيري بشارة ووحيد حامد

وكتب خيرى بشارة: "وحيد حامد.. فلترقد في سلام أيها الموهوب العنيد الذي حفر روح مصر وهمومها علي السيلولويد والديجيتال... كنت صديقاً جميلاً وكريماً.. كم من مرات في شبابي أنقذتني من ضائقتي المالية وأقنعتني أنك بنكي المفتوح دوماً لأنني أوفي وعودي بالسداد... صنعت معك فيلم رغبة متوحشة الذي أحبه كثيراً... كما أحببت أن أري أفلامك التي كتبتها للآخرين".



خيري بشارة

ويتميز الكاتب وحيد حامد عن كل كتاب السينما المصرية بجمله المحفورة المعبرة التي تخرج من أي فيلم أو مسلسل كتبه وأنت ترددها، وكم من جملة يتم تداولها حاليا ويضرب بها الأمثال ويستشهد بها الناس في مواقفهم الحياتية ما يؤكد صدق الكاتب الراحل وحيد حامد وقربه من الشارع فعبر عن همومه وعن أفراحه وأتراحه.