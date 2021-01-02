شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تكشف عن صورة نادرة من فيلم "قشر البندق" مع 4 من عمالقة الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن صورة نادرة من افتتاح فيلم "قشر البندق" أول بطولة لها، والتى تضم أربعة من عمالقة الفن، وهم والدها النجم الراحل محمود ياسين والنجم الراحل نور الشريف، والنجمتين نبيلة عبيد و نادية الجندى، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة:"يوم افتتاح فيلم قشر البندق كنت صغيره اوي مش مدركة قيمة وقوفي وسط النجوم كبار مثل النجم الراحل نور الشريف وأبي الغالي النجم محمود ياسين رحمهما الله والنجمة نبيلة عبيد والنجمة ناديه الجندى".



رانيا ياسين

وتابعت :"لما واحد بيقي صغير مش بيقي مقدر قيمة الصورة ولا قيمة لحظة وقوفك مع عمالقه الفن في يوم افتتاح فيلم لسه بتتقدم فيه والآن أنا فخورة بالصورة بقول يا بختي .. كم كنت محظوظة لحد ما تحسدت".



رانيا ياسين مع والدها ونور الشريف ونبيلة عبيد و نادية الجندي

وتعرضت الفنانة رانيا محمود ياسين إلى وعكة صحية مؤخرا، وكشفت أنها مريضة بالقولون وارتجاع فى المريء، حيث كتبت عبر حسابها الرسمى على انستجرام قائلة :"أسبوع التكريمات كان أسبوع مميز وأكيد أسعدنا بس كان مؤلم للغاية يمكن من ساعتها وأنا عيانة من القولون وارتجاع فى المريء.. ادعولى يارب ابقى كويسة.. رحم الله أبى الغالى وأسكنه فسيح جناته".