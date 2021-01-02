شكرا لقرائتكم خبر عن محفورة فى عقل ووجدان المشاهدين.. أشهر الجمل الحوارية فى سينما وحيد حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز الكاتب وحيد حامد عن كل كتاب السينما المصرية بجمله المحفورة المعبرة التي تخرج من أي فيلم أو مسلسل كتبه وأنت ترددها، وكم من جملة يتم تداولها حاليا ويضرب بها الأمثال ويستشهد بها الناس في مواقفهم الحياتية وذلك نابع من صدق الكاتب الراحل وحيد حامد وقربه من الشارع فعبر عن همومه وعن أفراحه وأتراحه ومشاكله ، وكم حوت أفلامه جملا كثيرة تتسم بالعمق والاختزال لذلك ظلت جمله الحوارية في السينما المصرية، في ذاكرة الجمهور العربي، لكونها اختزلت العديد من المواقف والمشاعر التي تعبر عن أبطالها.

ففى فيلمه "الإنسان يعيش مرة واحدة" لعادل إمام ويسرا يقول بكري حارس المدرسة "الفنان علي الشريف": "الدنيا يا ولدي ليها وشين.. أبيض وأسود.. لما تبقى بيضا قدامك افتكر الأسود عشان تسلك، ولما تبقى سوده افتكر الأبيض عشان تقدر تعيش لبكرة "

فيلم «الإنسان يعيش مرة واحدة» تأليف وحيد حامد، إخراج سيمون صالح، وإنتاج سنة 1981.

أما في فيلمه "طيور الظلام " ستجد شخصية فتحي نوفل تقول الكثير من الجمل الحوارية المحفورة منها : «القانون زي ما بيخدم الحق بيخدم الباطل.. واحنا الباطل بتاعنا لازم يكون قانوني"، وجملة أخرى محفورة يرددها الكثير من الناس : "البلد دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت "

وفي فيلمه "الراقصة والسياسي" قال علي لسان الراقصة سونيا : «إيه حكاية رقاصة.. رقاصة.. ما احنا الاتنين زي بعض يا عبدالحميد.. كل واحد فينا بيرقص بطريقته.. أنا بهز وسطي وأنت بتلعب لسانك"

وهناك جملة شهيرة جدا مازلنا نرددها جميعا من فيلمه المنسي: "الفيلم ده قصة ولا مناظر"، ذلك الفيلم الذي قام ببطولته عادل إمام وشاركه هذا المشهد محمد هنيدي وعلاء ولي الدين وأحمد آدم .

وفي فيلم "النوم في العسل" لعادل إمام وبطولة دلال عبدالعزيز، شيرين سيف النصر، عبدالرحمن أبو زهرة،كان من أشهر عبارات الفيلم "حلوان انضربت.. آه آآآه"؟.