شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين ورانيا يوسف وهند صبرى تنعين وحيد حامد: وداعا أستاذنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت عدد من نجمات الفن على نعى الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذى وافته المنية فجر اليوم السبت، عن عُمر يناهز 77 عاما، بعد وفاته بالعناية المركزة فى أحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى، وكتبت النجمة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع "تويتر":"وداعا أستاذنا..المفكر و الكاتب العبقرى وحيد حامد..سنفتقدك كثيرا.. سنقتقد قلمك و أفكارك و مناقشاتك.. تعلمنا منك الكثير.. ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويجعل مثواك الجنة..ويصبر أهلك و محبينك".



الهام شاهين

فيما كتبت النجمة هند صبري، عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"هو واحدا من أعظم من كتبوا والفوا للسينما العربية عبر الخمسين عاما الماضية حيث عبرت أعماله عن كل قضايا الانسان العربي كما لم يعبر احد..وهو واحدا ممن جعلونا نحب السينما..شرفت بالعمل في فيلم عمارة يعقوبيان الذي كان من تأليفه وقبلها كنت من عشاق أعماله..فقدنا اليوم السيناريست الذي أثر في كل اجيال الوطن العربي على مدى أكثر من 50 عاما..رحم الله الاستاذ #وحيد_حامد وخالص العزاء لأخي مروان حامد والأسرة الكريمة وأسرة الفن العربي كله".



هند صبري

كما كتبت النجمة رانيا يوسف، عبر حسابها بموقع "تويتر" :"رحم الله الاستاذ وحيد حامد، إنا لله وإنا إليه راجعون"، كما كتبت الفنانة جومانا مراد:"إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل الى رحمة الله الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد .. خالص تعازينا لأسرة الفقيد و للأستاذ المخرج مروان حامد، ولجمهوره ولكل الفنانين والفن..ادعوا له بالرحمه ".



جومانا مراد



رانيا يوسف

وفى آخر كلمات الكاتب الكبير وحيد حامد، الذى رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، خلال ندوته الأخيرة له بمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 42 الشهر الماضى، قال: "ادتونى عمر جديد واستمرارية، وحب ودعم من اللى أنا شايفه، وأنا كنت شديد الإخلاص للكلمة اللى بكتبها، ومفيش كلمة كتبتها إلا وأنا حاطط فى ذهنى الناس اللى عايش وسطهم وده أترد ليا فى الآخر".

ومن المنتظر أن يُشيع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بعد ظهر اليوم، من مسجد الشرطة فى مدينة الشيخ زايد.

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية وحاز عنها على عدة جوائز، وآخرها فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.